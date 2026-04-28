Swap party & Djset in vinile
Un evento dedicato allo scambio di vestiti in modo sostenibile si terrà presso VIVO, con un focus su swap party e DJ set in vinile. L’evento invita a portare borse con capi che non si indossano più, offrendo l’opportunità di scambiarli con altri. Si tratta di un’occasione per rinnovare il guardaroba in modo divertente, senza acquistare nuovi capi, e di ascoltare musica in vinile durante la serata.
Le mezze stagioni forse non esistono più ma il cambio dell'armadio sì! Quale momento migliore per un bel decluttering?Hai accumulato borse piene di vestiti che non indosserai più ma che non vuoi buttare?Vorresti rifarti il guardaroba in modo divertente e sostenibile?Vai allo Swap Party di VIVO.🔗 Leggi su Pisatoday.it
PAWSA IN THE PARK LONDON 2025
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