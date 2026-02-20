Possibile svolta sul caso della famiglia nel bosco? Le prossime tappe per la parola fine

Il caso della famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo potrebbe presto risolversi. Domani a Vasto si svolgeranno gli esami del sangue sui tre bambini, ritenuti fondamentali dal tribunale per i minori dell’Aquila. Le analisi sono parte di un’ampia indagine sulle condizioni di salute dei piccoli, dopo che i giudici avevano deciso di allontanarli dai genitori. Catherine e Nathan avevano chiesto 50mila euro a bambino per i prelievi e le visite specialistiche, sollevando molte polemiche. I risultati delle analisi potrebbero cambiare il corso della vicenda.

Arrivano anche gli esami del sangue per i bimbi che vivevano in un bosco in Abruzzo. Sono in programma per domattina a Vasto (provincia di Chieti) gli accertamenti ematochimici che erano stati tra gli elementi considerati "critici" dal tribunale per i minori dell'Aquila, in base alla relazione dell'assistente sociale a seguito della quale i giudici avevano deciso lo scorso 20 novembre l'allontanamento dei tre piccoli dai genitori Catherine e Nathan, i quali a proposito di questi prelievi e della visita neuropsichiatrica richiesta avevano provocatoriamente chiesto, come indicato sempre nella relazione dell'assistente sociale relativa a ottobre 2025, la somma di 50mila euro a bambino.