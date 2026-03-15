Shoshana Strock, figlia della ministra israeliana degli Insediamenti, è stata trovata morta nella sua abitazione in un moshav del Nord. Nei mesi precedenti aveva denunciato presunti abusi rituali da parte dei genitori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte e raccogliere eventuali elementi utili. La notizia ha generato grande attenzione nei media locali e internazionali.

Shoshana Strock, la figlia della ministra degli Insediamenti di Israele Orit Strock, è stata trovata morta nella notte nella sua casa in un moshav – così si chiamano le cooperativeagricole tipiche del Paese – del Nord. “Con il cuore spezzato vi comunico la scomparsa della nostra amata figlia, Shoshana” ha scritto la ministra sui social. La polizia, racconta il Times of Israel, sta indagando sulle circostanze del decesso, ma al momento non sembrano ci siano sospetti di un crimine. La giovane aveva 34 anni. Nelle ultime settimane, come ricorda il Jerusalem Post, era diventata nota per aver denunciato in interventi pubblici sui social abusi sessuali subiti sia dai suoi genitori sia in cosiddetti rituali ai quali, a suo dire, era stata portata da bambina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso della figlia della ministra israeliana trovata morta in casa. Nei mesi scorsi aveva denunciato “abusi rituali” dei genitori

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