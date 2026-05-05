Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo | arrestati 14 esponenti di spicco dei clan

Dalle prime ore del mattino, a Bari, è in corso un'operazione della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 14 persone ritenute figure di spicco di un clan criminale. Sono state eseguite anche numerose perquisizioni in diverse abitazioni e aziende. L’intervento segue un’indagine sugli omicidi di due persone, tra cui un noto affiliato. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere ulteriori elementi.

Dalle prime luci dell’alba è in corso a Bari una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura, con l’esecuzione di misure cautelari e numerose perquisizioni.L’attività è condotta congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e rappresenta.🔗 Leggi su Baritoday.it

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