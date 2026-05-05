Quattordici persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto della Questura di Bari e dei Carabinieri del Comando Provinciale BAT. L’azione riguarda i clan Capriati e Strisciuglio e si riferisce agli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. I dettagli sono stati comunicati questa mattina durante una conferenza stampa.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito la comunicazione dei carabinieri. Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta congiuntamente da personale della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT. Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio. Vasta attività di perquisizioni e controlli in corso con esecuzione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L'articolo Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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