Nelle ultime settimane sono stati eseguiti 14 arresti di persone ritenute appartenenti ai clan Capriati e Strisciuglio, nell’ambito di un’operazione antimafia interforze. Gli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo si sono verificati rispettivamente a Bari, a inizio aprile 2024, e in una discoteca di Bisceglie a metà aprile. Entrambi i delitti sono avvenuti a circa due anni di distanza l’uno dall’altro.

Filippo Scavo, ucciso in discoteca a Bisceglie una notte di metà aprile. Ad inizio di aprile 2024 invece a Bari fu ucciso Lello Capriati, nipote del boss. Svolta investigativa nel constrasto alla guerra di mala barese. —– Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito la comunicazione dei carabinieri: Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta congiuntamente da personale della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT. Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio. Vasta attività di perquisizioni e controlli in corso con esecuzione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

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