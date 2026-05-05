La procura ha accusato un uomo di 42 anni che risiede in Australia nel cold case della morte di Daniela Kammerer, avvenuta il 23 giugno 2005 a Innsbruck, in Austria. La joven di 19 anni era stata trovata accoltellata vicino a una cabina telefonica, due giorni prima del suo ventesimo compleanno. La notizia arriva dopo anni di indagini sul caso che ha sconvolto la comunità locale.

Daniela Kammerer è stata uccisa il 23 giugno 2005 a Innsbruck, in Austria. Aveva 19 anni: è stata accoltellata vicino a una cabina telefonica due giorni prima del suo ventesimo compleanno. Il caso, da allora irrisolto, è a una svolta: a 21 anni di distanza, la Procura di Innsbruck accusa del delitto un austriaco 42enne, già sospettato e arrestato nel dicembre 2013, ma poi rilasciato nel febbraio del 2014. L’uomo, che all’epoca era un compagno di studi della vittima, da tempo vive in Australia. La salma della ragazza fu trovata da un pensionato che lanciò l’allarme. Nel 2013 l’ex compagno di studi fu arrestato all’aeroporto di Vienna al rientro dall’Australia per le festività di Natale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel cold case di Daniela Kammerer: la procura accusa un 42enne che vive in Australia

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