Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi Procura apre fascicolo per omicidio contro ignoti

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti nel caso di Daniela Ruggi, deceduta in circostanze ancora da chiarire. La giovane di 32 anni è stata trovata senza vita in un appartamento della città, dove sono stati rinvenuti i suoi resti. Le indagini si concentrano sulla possibile violenza o evento criminale che avrebbe portato alla sua morte. La famiglia e gli amici attendono con ansia sviluppi e dettagli sulle cause del decesso. Le autorità continuano le verifiche sul luogo e sui testimoni.

Daniela Ruggi è stata uccisa. Nell'ultima ora è arrivata la svolta nel caso della 32enne rinvenuta cadavere a Vitriola di Montefiorino un anno e mezzo dopo la scomparsa: la Procura di Modena ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Secondo gli inquirenti la ragazza sarebbe stata uccisa nello stesso punto in cui il 1° gennaio 2026 è stato trovato il suo teschio insieme ad un indumento. Nel frattempo l'indagine a carico di Domenico Lanza, "lo sceriffo", sarebbe in fase di archiviazione. La Procura indaga per omicidio Chiesta l'archiviazione per Domenico Lanza Come è morta Daniela Ruggi? La Procura indaga per omicidio Mercoledì 18 febbraio è arrivata una delle novità tanto attese sul giallo della morte di Daniela Ruggi: la Procura di Modena ha aperto un'indagine per omicidio contro ignoti. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti trovati in rudereModena, 2 gennaio – I resti trovati nell'antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa ormai da qualche settimana. Resti di Daniela Ruggi trovati in un rudere a Vitriola, svolta nel caso della scomparsa della 32enne col DnaSono stati trovati i resti di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel 2024 in provincia di Modena. Svolta nel caso di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudereLa conferma dagli esami del Dna. La 32enne era sparita il 19 settembre 2024 nel Modenese. Unico indagato per la vicenda il 67enne di Polinago, Domenico Lanza ... Cronaca. Caso Daniela Ruggi, ipotesi che sia stata uccisa dove è stato trovato il teschio