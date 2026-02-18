Il caso di Giovanni Caruso, ucciso 30 anni fa a Reggio Calabria, si riapre dopo il ritrovamento di un mozzicone di sigaretta. La scoperta ha riacceso le speranze di risolvere un omicidio che ha segnato la città, portando nuove piste agli inquirenti.

A trent’anni dall’omicidio di Giovanni Caruso, trovato senza vita in un casolare di Cittanova (Reggio Calabria) l’11 ottobre 1996, le indagini si riaprono grazie a un mozzicone di sigaretta. Caruso, 39 anni, è stato trovato morto poco distante dal cimitero di cui era manutentore, raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre si stava accendendo una sigaretta. L’omicidio è avvenuto in un periodo storico tumultuoso per la realtà reggina, da poco uscita da una cruenta faida tra i Facchineri e il clan Albanese, Raso e Gullace che aveva lasciato dietro di sé una lunga e sanguinosa scia di omicidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucciso 30 anni fa a Reggio Calabria, svolta nelle indagini di un 'cold case'

