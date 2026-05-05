Sviolinata di Nardella per Schlein nel giorno del compleanno Gli auguri sono virali ma i sondaggi gelano Elly

Il sindaco di una grande città ha dedicato parole affettuose a una leader politica nel giorno del suo compleanno, il 5 maggio. I messaggi di auguri sono diventati virali sui social media, attirando molta attenzione. Tuttavia, i sondaggi recenti mostrano che il consenso nei confronti della stessa leader rimane stabile e non subisce variazioni significative. La giornata ha visto dunque un mix di manifestazioni di affetto online e dati di consenso ancora fermi.

Il Dario Nardella in versione romanticismo fa una sviolinata ad Elly Schlein nel giorno del suo compleanno, oggi 5 maggio. Lo aveva fatto anche quattro anni fa a dimostrazione che il suonator cortese non ha perso la peculiarità alle sviolinate per la sua segretaria. Così nel corso di “Un giorno da pecora” l’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze dà vita a un momento curioso durante la trasmissione radiofonica. Intervenuto in diretta, Nardella ha dedicato alla leader del Partito Democratico un augurio “in musica”, suonando il violino — una delle sue passioni più note. Un siparietto ironico che unisce politica e spettacolo, trasformando un semplice compleanno in un momento virale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sviolinata di Nardella per Schlein nel giorno del compleanno. Gli auguri sono virali, ma i sondaggi gelano Elly Notizie correlate Nei sondaggi i timori di Elly Schlein: sorpasso del campo largo sì, ma con sorpresaL'ondata di entusiasmo che ha investito il centrosinistra dopo la vittoria del "no" al referendum (proseguita con la sequela di teste cadute in casa... Nei sondaggi la preoccupazione di Elly Schlein: sorpasso del campo largo sì, ma con sorpresaL'ondata di entusiasmo che ha investito il centrosinistra dopo la vittoria del "no" al referendum (proseguita con la sequela di teste cadute in casa...