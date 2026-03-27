Recenti sondaggi mostrano che la leader del centrosinistra ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di un sorpasso da parte di altri schieramenti, anche se l’orientamento generale sembra favorire il campo largo. Dopo la vittoria del referendum e i conseguenti cambiamenti politici all’interno della maggioranza, si registrano segnali di squilibrio che potrebbero influenzare gli equilibri interni al partito di riferimento.

L'ondata di entusiasmo che ha investito il centrosinistra dopo la vittoria del "no" al referendum (proseguita con la sequela di teste cadute in casa maggioranza) potrebbe non contenere solo sorprese positive per il Pd di Elly Schlein. Nella Supermedia di Youtrend pubblicata il 26 marzo emerge il sorpasso in termini aggregati del cosiddetto campo largo rispetto al centrodestra. Rispetto alle tre settimane precedenti, il campo largo composto da Pd, M5S, Avs, Italia Viva e + Europa passa al 45,4 per cento delle preferenze indicate, guadagnando lo 0,9%. In calo di mezzo punto invece il centrodestra, che si attesta al 44,6%. Guardando al dettaglio, Fratelli d'Italia perde lo 0,6% fermandosi al 28,2. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Nei sondaggi la preoccupazione di Elly Schlein: sorpasso del campo largo sì, ma con sorpresa

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