Nei sondaggi emergono preoccupazioni tra gli esponenti del centrosinistra, in particolare riguardo a un possibile sorpasso del campo largo, che potrebbe arrivare con qualche sorpresa. La vittoria del

L'ondata di entusiasmo che ha investito il centrosinistra dopo la vittoria del "no" al referendum (proseguita con la sequela di teste cadute in casa maggioranza) potrebbe non contenere solo sorprese positive per il Pd di Elly Schlein. Nella Supermedia di Youtrend pubblicata il 26 marzo emerge il sorpasso in termini aggregati del cosiddetto campo largo rispetto al centrodestra. Rispetto alle tre settimane precedenti, il campo largo composto da Pd, M5S, Avs, Italia Viva e + Europa passa al 45,4 per cento delle preferenze indicate, guadagnando lo 0,9%. In calo di mezzo punto invece il centrodestra, che si attesta al 44,6%. Guardando al dettaglio, Fratelli d'Italia perde lo 0,6% fermandosi al 28,2. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Nei sondaggi i timori di Elly Schlein: sorpasso del campo largo sì, ma con sorpresa

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