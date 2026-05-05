È stata annunciata la Dakar 2027, che si svolgerà in Arabia Saudita con un percorso di 13 tappe. La prossima edizione si terrà nonostante le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran. Tra le novità di quest’anno ci sarà l’introduzione di un sistema di assistenza in stile pit stop della Formula 1, una novità rispetto alle precedenti edizioni del rally raid.

La Dakar 2027 è stata presentata questa mattina a Parigi, all’Istituto del Mondo Arabo, lo stesso luogo che ospitò la presentazione della primissima edizione del 2020, quella che segnò il debutto della grande maratona motoristica in Medio Oriente dopo dieci anni di rally in Sud America. Sette edizioni dopo, il rally riparte da dove era iniziato, forte di valori che il tempo non ha scalfito: avventura, scoperta, adrenalina — un concentrato di vita racchiuso in due settimane di gara. L’annuncio del percorso dell’edizione che scatterà il 1° gennaio 2027 da King Abdullah Economic City, sul Mar Rosso, a circa 100 km a nord di Gedda, arriva in un momento geopolitico di grande instabilità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svelata la Dakar 2027: 13 tappe tra timori geopolitici e la novità assistenza in stile pit stop F1

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