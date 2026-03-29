LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | inizia la girandola dei pit-stop Piastri resiste con Russell

Durante il 22° giro del Gran Premio del Giappone 2026, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Bearman, portando all'ingresso della safety car. La presenza della vettura di sicurezza ha ridotto i tempi di sosta ai box per alcuni concorrenti, tra cui Antonelli e Hamilton, che hanno approfittato dell'occasione per effettuare il pit-stop. La gara prosegue con Piastri che resiste a Russell.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro53 INCIDENTE PER BEARMAN! Safety Car, questo è un vantaggio per Antonelli e Hamilton, perché si dimezza il tempo per effettuare il pit-stop. 21° giro53 Pit-stop per Russell. Gomme hard, rientra in pista alle spalle di Piastri. Dunque servirà il sorpasso in pista. 21° giro53 Antonelli si porta a 2 secondi da Russell. 21° giro53 Piastri scavalca Verstappen e si prende la quinta posizione. L’olandese però ha ingaggiato battaglia con orgoglio. 20° giro53 Leclerc e Norris, con gomme nuove, stanno girando sugli stessi tempi di Antonelli. 20° giro53 Antonelli si trova a 2?4 da Russell. Hamilton è terzo e, a sua volta, deve ancora effettuare il cambio gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: inizia la girandola dei pit-stop. Piastri resiste con Russell Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri e Russell in bagarre, anonimo Antonelli, Ferrari lentaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14° giro/53 Antonelli in scia a Leclerc. Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli beffa Russell nelle FP3, Leclerc davanti a Piastri. Alle 7:00 le qualifiche Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli sfida Russell, lotta Ferrari-McLaren! Si parte alle 7.00 – DIRETTA; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari. Diretta Live Gp Giappone di F1 a Suzuka: partiti, Piastri e Leclerc balzano al comando, Antonelli parte maleIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri e Russell in bagarre, anonimo Antonelli, Ferrari lentaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12° giro/53 Antonelli sorpassa Norris all'ultima curva prima del rettilineo. Staccata decisa all'interno che ... oasport.it Partenza regolare per il Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1, con Oscar Piastri (McLaren) a scattare in testa davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes), dalla pole position scivola al quinto po - facebook.com facebook F1 Gp Giappone, la gara: Antonelli dalla pole per il bis, Russell pronto al duello. La Ferrari punta sulla partenza x.com