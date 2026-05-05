Suv piomba sulla folla a Lipsia Due morti fermato l’autista

Un SUV ha investito la folla nel centro di Lipsia, causando due decessi e coinvolgendo circa venti persone. L’incidente si è verificato in un’area molto frequentata della città. L’autista è stato fermato dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto. La polizia sta lavorando per raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto.

Un suv lanciato sulla folla in pieno centro, due morti e una ventina di persone coinvolte. A Lipsia la Germania ripiomba nell’incubo del terrorismo. È accaduto nel pomeriggio in Grimmaische Strasse, asse pedonale che collega Augustusplatz alla zona commerciale, a pochi passi dall’università e dalla chiesa di San Nicola. Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Taigo grigio chiaro ha percorso circa 500 metri a velocità sostenuta, tra i 70 e gli 80 chilometri orari, prima di travolgere i passanti. L’auto è stata fermata solo da dissuasori mobili Le immagini diffuse mostrano il cofano accartocciato, il parabrezza sfondato e segni evidenti dell’impatto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suv piomba sulla folla a Lipsia. Due morti, fermato l’autista Notizie correlate Leggi anche: Germania, auto piomba sulla folla a tutta velocità: due morti e diversi feriti a Lipsia Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manette- Articolo in aggiornamento - È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Terrore nel centro di Lipsia, un suv piomba sulla folla; Suv piomba sulla folla a Lipsia. Due morti, fermato l’autista; Terrore nel centro di Lipsia, un SUV piomba sulla folla; Supercar fuori controllo piomba sulla folla a Modena: falciati padre e figlio. Il video dell'incidente. Terrore nel centro di Lipsia, un suv piomba sulla follaUn suv sulla folla ha causato morti e feriti, facendo ripiombare la Germania nell'incubo del terrorismo. In pieno pomeriggio l'auto, una Volkswagen Taigo di colore grigio chiaro, si è lanciata sui pas ... ansa.it Il mercato auto vede il dominio dei SUV e il calo delle station wagon, con Mercedes-Benz pronta a ridurre la produzione delle SW. https://auto.everyeye.it/notizie/mercedes-benz-dira-addio-station-wagon-non-compra-nessuno-873248.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook