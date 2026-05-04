Una vettura è finita contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse, nel centro di Lipsia, causando due decessi e almeno venti feriti. La polizia ha subito arrestato l’autista coinvolto e sta conducendo una vasta operazione nella zona. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sull’accaduto e l’area è stata recintata mentre continuano le indagini. La dinamica dell’incidente è al centro delle verifiche in corso.

- Articolo in aggiornamento - È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Come confermato da un portavoce della polizia a Mdr Sachsen, un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e due sono morte. Altrettante sarebbero ferite gravemente. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alle circostanze esatte o alla natura delle ferite. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari, riporta Focus, hanno riferito a Radio Leipzig che probabilmente ci sono state delle vittime e che diverse persone presenti sul posto erano coperte da teli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manette

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