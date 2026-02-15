Supplenze 2026 28 | domanda unica per GPS e venti scuole di istituto separata per le 150 preferenze CHIARIMENTI
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che, per le supplenze 202628, bisogna presentare una domanda unica che comprende sia le GPS sia venti scuole di istituto, con una sezione separata per le 150 preferenze. Questa decisione mira a semplificare le procedure e a ridurre gli errori, rendendo più chiaro il percorso per i candidati. Chi vuole aumentare le possibilità di ottenere incarichi deve seguire attentamente le istruzioni e compilare correttamente ogni parte della domanda.
Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stato approfondito un aspetto rilevante riguardante le procedure di aggiornamento delle GPS e la presentazione delle preferenze per le supplenze estive, con particolare attenzione alle novità e alle modalità organizzative per i docenti interessati.
