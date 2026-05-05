Supplenze docenti 2026 27 quali effetti produce il cosiddetto bollettino zero sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno?

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 aprile 2026, è stato discusso il tema delle supplenze per l’anno scolastico 202627 e gli effetti del cosiddetto “bollettino zero” sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno. L’evento, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di un rappresentante della Gilda degli Insegnanti, ha affrontato le modalità di reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi mesi.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo Supplenze docenti 202627, quali effetti produce il cosiddetto “bollettino zero” sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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