Supplenze Sostegno conferma dei docenti precari nel 2026 27 | requisiti e tempi nella circolare Il Punto di Chiara Cozzetto

Una circolare ministeriale ha confermato che le supplenze di sostegno per l'anno scolastico 202627 seguiranno le stesse modalità degli anni precedenti, senza modifiche significative. Durante una trasmissione, una giornalista ha spiegato che il documento fornisce indicazioni pratiche su un sistema già consolidato, senza introdurre novità sostanziali.

Nel corso della trasmissione, Chiara Cozzetto ha chiarito che la nuova circolare ministeriale non introduce novità sostanziali, ma fornisce indicazioni operative su un impianto già definito. L'articolo Supplenze Sostegno, conferma dei docenti precari nel 202627: requisiti e tempi nella circolare. Il Punto di Chiara Cozzetto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati TFA sostegno secondo ciclo Indire e Università: ampliamento della platea ma requisiti precisi. Il Punto di Chiara CozzettoDurante la puntata del 4 marzo del nostro Question Time, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (ANIEF) ha fatto il punto sui nuovi percorsi... Continuità dei docenti di sostegno: chi ottiene la priorità nelle supplenze del 2026/27. Pillole di Question TimeNel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata... Tutto quello che riguarda Supplenze Sostegno Temi più discussi: Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Conferma docente di sostegno a.s. 2026/27: destinatari, criteri e modalità; Supplenze, conferma su posto sostegno per il 2026/27. Ecco chi partecipa e le date (da confermare): BOZZA della nota; CONFERMA DOCENTI NDR SU POSTO DI SOSTEGNO A.S. 2026/2027: LA NOTA MINISTERIALE E PROCEDURA. Supplenze sul sostegno: il Ministero punta sulla continuità didattica. Ecco le nuove regole per il 2026/27Le supplenze sul sostegno sono fondamentali per il percorso formativo. Scopri le nuove modalità operative del Ministero dell'Istruzione. informazionescuola.it Supplenze, conferma su posto sostegno per il 2026/27. Ecco chi partecipa e le date (da confermare): BOZZA della notaSupplenza: conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 2026/2027. Si è svolta al Ministero una riunione per la presentazione della nota che darà il via alla procedura, già inserita nell'art. 13 ... orizzontescuola.it Docente di sostegno e supplenze: la posizione di UIL Scuola è chiarissima Leggi qui: https://www.scuolalink.it/docente-di-sostegno-e-supplenze-la-posizione-di-uil-scuola-e-chiarissima - facebook.com facebook