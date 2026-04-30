LIVE Perugia-Civitanova 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia Gara 1 della serie scudetto!

Alle ore 20:45 si è aperta la prima gara della serie scudetto di Superlega volley tra Perugia e Civitanova. La partita si svolge senza ulteriori interruzioni, con il punteggio di 7-4 in favore dei padroni di casa. In questa fase, Russo ha messo a segno un punto in rete e ha bloccato un attacco di Gargiulo, mentre Semeniuk ha eseguito un pallonetto dal posto quattro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Russo è in agguato in rete e mura Gargiulo! 6-4 Semeniuk spinge un pallonetto verso il centro del campo da posto quattro. 5-4 Plotnytsky forza la battuta visto il break di vantaggio ma non trova il campo. 5-3 Parallela pazzesca di Ben Tara da seconda linea, ma che alzata di Giannelli che sceglie il 10 dopo essersi girato di 180° in un attimo. 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l’ex più importante della gara. 3-2 Primo punto per Ben Tara che trova il mani fuori da posto due. 2-2 Giannelli attacca ancora ma il nastro devia fuori il suo colpo. 2-1 Subito un colpo in seconda di Giannelli! 1-1 In rete il servizio di Semeniuk.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto! Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026 Notizie correlate LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Sir... Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della serie scudetto! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l'ex più importante della ... oasport.it Diretta Perugia Civitanova | Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (oggi giovedì 30 aprile 2026)Due belle soddisfazioni, ma ora in meno di tre settimane Perugia si giocherà scudetto e Champions League, che potrebbero rendere leggendaria la stagione. Per il momento si pensa alla Superlega, dove l ... ilsussidiario.net Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com