Venerdì 9 aprile alle ore 20 si terrà l’estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot di 146,9 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai in palio nel mondo per questa lotteria. La somma in gioco ha attirato l’attenzione di molti, rendendo attesa e curiosità molto alte tra i partecipanti. La prossima estrazione rappresenta un appuntamento importante per chi spera di vincere questa cifra record.

Con la febbre da “6”, cresce l’attesa per la prossima estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile a partire dalle 20. Il jackpot è da guinness dei primati: in palio ci sono 146,9 milioni di euro, cifra che attualmente rappresenta il montepremi più alto del mondo e settimo di tutti i tempi, come riporta Agipronews. Ancora un milione e saranno agganciati i 147,9 vinti il 22 agosto 2009 a Bagnone, in provincia di Massa. Periodo fortunato. Le statistiche sorridono a questo periodo dell’anno: il "6" è stato centrato ben 11 volte nel mese di aprile. L'ultimo risale a otto anni fa (17 aprile), quando a Caltanissetta fu messo a segno un colpo da oltre 130 milioni di euro, che ancora oggi occupa l'ottavo posto nella classifica all-time. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondo

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