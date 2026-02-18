I biglietti per la partita tra Siena e Sansepolcro sono stati messi in vendita, perché la gara si terrà domenica al Franchi alle 14,30. È possibile acquistare i biglietti online o nei punti vendita autorizzati, con prezzi diversi a seconda del settore scelto.

Sono in vendita i biglietti per la partita Siena-Sansepolcro, in programma domenica al Franchi alle 14,30. E’ possibile acquistare i tagliandi online sul sito Etes.it e nei seguenti esercizi: tabaccheria Il Chiasso Largo (Siena) oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13; Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30; Siena Store (San Domenico), oggi e venerdì dalle 15 alle 18, domani e sabato dalle 10 alle 18. Domenica la vendita dei biglietti sarà alla cassa automatica del parcheggio in viale Maccari, di fronte al bar per accedere alla tribuna coperta, dalle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prevendita. Biglietti disponibili. Ecco tutti i prezzi dei vari settori

