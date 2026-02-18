Prevendita Biglietti disponibili Ecco tutti i prezzi dei vari settori
I biglietti per la partita tra Siena e Sansepolcro sono stati messi in vendita, perché la gara si terrà domenica al Franchi alle 14,30. È possibile acquistare i biglietti online o nei punti vendita autorizzati, con prezzi diversi a seconda del settore scelto.
Sono in vendita i biglietti per la partita Siena-Sansepolcro, in programma domenica al Franchi alle 14,30. E’ possibile acquistare i tagliandi online sul sito Etes.it e nei seguenti esercizi: tabaccheria Il Chiasso Largo (Siena) oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13; Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30; Siena Store (San Domenico), oggi e venerdì dalle 15 alle 18, domani e sabato dalle 10 alle 18. Domenica la vendita dei biglietti sarà alla cassa automatica del parcheggio in viale Maccari, di fronte al bar per accedere alla tribuna coperta, dalle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ascoltata la proposta del Milan: una commissione si occuperà dei prezzi per i biglietti nei settori ospitiIl Milan ha avanzato una proposta in Lega riguardante i prezzi dei biglietti nei settori ospiti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La prevendita. Biglietti disponibili. Ecco dove i tifosi possono acquistarliE’ attiva la vendita dei biglietti per il derby. Di seguito i settori disponibili e le relative tariffe. Tribuna d’Onore:... E’ attiva la vendita dei biglietti per il derby. Di seguito i settori ... lanazione.it
Milano Cortina per ora senza sold out: ecco i dati della prevendita bigliettiVenduti 1,2 milioni di biglietti, a fronte di un obiettivo di 1,5 milioni. Cerimonia d’apertura sopra i 50mila ticket: al via offerte speciali ... ilsole24ore.com
|#NovaraGianaErminio #Prevendita biglietti | tutte le info tiny.cc/5j1z001 | acquista il biglietto tiny.cc/8j1z001 #ForzaNovara #NovaraFC #SerieCSkyWifi facebook