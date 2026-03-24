Arezzo-Ascoli | caccia al biglietto Dalle 10 la vendita dei 600 tagliandi

Arezzo-Ascoli: è caccia al biglietto. Stamattina, allo scoccare esatto delle 10, si aprirà ufficialmente la vendita dei tagliandi per lo scontro diretto promozione che andrà in scena lunedì prossimo 30 marzo (fischio d’avvio previsto alle ore 20.30, diretta su Rai Sport) in casa degli amaranto. Saranno soltanto 600 i tagliandi messi a disposizione dal club toscano per il settore ospiti. Una capienza che probabilmente andrà in esaurimento nel giro di pochissimi minuti, considerando i precedenti già manifestati dal caldissimo popolo bianconero. Proprio nell’ultima uscita in campionato la tifoseria ascolana aveva raggiunto in massa il Barbetti di Gubbio, occupando con 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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