Un cambiamento improvviso nel clima sta interessando l’Italia, con l’arrivo di temporali intensi e precipitazioni abbondanti. Le previsioni indicano un aumento delle condizioni di instabilità atmosferica, con fenomeni di forti rovesci e grandinate che stanno interessando diverse zone. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di instabilità meteorologica che coinvolge anche altre parti d’Europa, interrompendo un periodo di clima mite e stabile.

Il quadro meteorologico europeo torna a farsi improvvisamente instabile, segnando una netta inversione rispetto alla recente fase di clima mite e stabile. Nelle prossime ore, infatti, l’atmosfera sarà interessata da cambiamenti rapidi e marcati, con condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni anche intensi su più aree del continente. A preoccupare gli esperti è soprattutto la combinazione tra aria più fresca in arrivo e masse d’aria calda preesistenti, un contrasto che può alimentare eventi violenti e localizzati. In questo contesto, l’attenzione resta alta per possibili precipitazioni abbondanti, grandinate e raffiche di vento improvvise.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Supercelle e nubifragi!”. Allerta meteo in Italia: addio sole, cambia tutto

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3 MAGGIO 2013 - I DETTAGLI Alle 16:15 un sistema lineare nato sulla pedemontana modenese, dà origine a due intense supercelle, una più a sud e una più a nord, che produrranno ben 4 forti tornado tra le province di Modena e Bologna. CASTELF - facebook.com facebook