Meteo Italia cambia tutto | sole in arrivo ma non per tutti

Dopo giorni di tempo incerto, la situazione meteo in Italia sta cambiando: nelle prossime ore arriverà il sole, ma questa condizione interesserà solo alcune zone del paese. Le previsioni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche, mentre altre regioni continueranno a essere interessate da nuvole e pioggia. Il cambiamento delle condizioni climatiche si manifesta in modo diverso sul territorio nazionale.

Roma - Dopo giorni di instabilità, la settimana evolve verso un miglioramento progressivo con schiarite diffuse, ma persistono piogge residue e neve su alcune aree La settimana si apre con segnali di graduale miglioramento del tempo, anche se il quadro meteorologico resta in parte influenzato da residua instabilità, soprattutto al Sud. Le condizioni atmosferiche tenderanno comunque a stabilizzarsi nel corso dei giorni, con il ritorno di ampie schiarite su gran parte della Penisola. Per la giornata di giovedì 19 marzo, il Nord si presenta sotto l’influenza di un campo anticiclonico, con cieli sereni o poco nuvolosi e locali banchi di foschia nelle pianure al mattino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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