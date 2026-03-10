Bandecchi | Italia sia protagonista in Europa per un patto sull' energia

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che l’Italia deve assumersi un ruolo di primo piano in Europa per un accordo sull’energia. Ha aggiunto che le proposte italiane riguardano accise mobili e misure contro le speculazioni, sottolineando come le idee italiane siano ormai parte dell’agenda di governo. La frase si conclude con un richiamo all’impegno del nostro paese in materia energetica.

«Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles, l'Italia scopre di essere vulnerabile dove avevamo avvertito da tempo Avevamo detto che senza una strategia energetica vera l'Italia sarebbe rimasta ostaggio delle crisi internazionali, e oggi i fatti ci danno ragione: il governo è costretto a rincorrere i prezzi con decreti sulle accise, cabine di regia contro la speculazione, richieste di "misure straordinarie" all'Europa, esattamente nella direzione che avevamo indicato. Quelle che potevano sembrare preoccupazioni "allarmistiche" sono diventate il...