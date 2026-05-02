A Pescara si è scatenata una polemica tra due protagonisti del calcio dopo un episodio legato a un rigore fallito. Uno dei due ha commentato che chi non ha preso la palla non può sentirsi coinvolto, mentre l’altro si è detto sbigottito dalla situazione. In particolare, è stato sollevato il tema sulla modalità di esecuzione del rigore, con una critica rivolta alla pressione esercitata sui calciatori.

“Per battere un rigore, bisogna prendere la palla e calciare. Obbligare qualcuno a tirare i rigori penso non si sia mai visto “. Sono state dichiarazioni di fuoco quelle di Giorgio Gorgone dopo la sconfitta del Pescara contro il Padova per 1-0 al 94esimo. Con conseguente risposta di Insigne: “Sono basito da alcune dichiarazioni del post partita”. Il Pescara infatti è adesso a fortissimo rischio retrocessione diretta: nella prossima e ultima giornata del campionato di Serie B, la formazione abruzzese dovrà battere lo Spezia e sperare che il Bari perda a Catanzaro. Ma Insigne e compagni hanno avuto contro il Padova l’opportunità di passare in vantaggio a nove minuti dalla fine, quando l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi non ha preso la palla non se l’è sentita”, “Sono basito”: a Pescara è polemica tra Gorgone e Insigne dopo il rigore fallito

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