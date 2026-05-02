Mamma ti scatterò una foto! | allo Studio Longano un laboratorio per piccoli fotografi
In occasione della Festa della Mamma 2026, uno studio fotografico di Brusciano (NA) organizza un laboratorio dedicato ai bambini, intitolato “Mamma, ti scatterò una foto!”. L’evento si svolgerà l’8 e il 9 maggio presso lo stesso studio e prevede attività pratiche di fotografia rivolte ai più piccoli, con l’obiettivo di celebrare il rapporto tra madri e figli attraverso l’arte fotografica.
In occasione della Festa della Mamma 2026, lo Studio Longano Baby di Brusciano (NA) presenta un’iniziativa all’insegna della creatività: “Mamma, ti scatterò una foto!”, ideata per celebrare il legame tra madri e figli attraverso l’arte della fotografia, che si terrà l’8 e il 9 maggio, presso il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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