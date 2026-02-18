Legalità emergenze e rispetto Gli studenti si mettono in gioco con il progetto On the Road
Quattro studenti di Abbiatense sono saliti a bordo di un’auto per partecipare al progetto “On the Road”, spinti dalla volontà di imparare sul campo cosa significa rispettare le leggi e comportarsi responsabilmente. La loro esperienza nasce dalla volontà di capire meglio le conseguenze di comportamenti sbagliati alla guida, vivendo direttamente le situazioni di emergenza e di controllo. Questa mattina, hanno iniziato un percorso che li porterà a confrontarsi con professionisti del settore, per conoscere da vicino le norme e le sfide della sicurezza stradale.
Accompagnare le nuove generazioni verso una consapevolezza profonda della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole, sperimentate direttamente sul campo a fianco dei professionisti del settore: prende ufficialmente il via questa mattina l’innovativa avventura di sei studenti abbiatensi che hanno scelto di mettersi in gioco con “On the Road”. L’iniziativa, promossa dall’associazione che porta lo stesso nome, rappresenta un modello educativo unico in Italia e in Europa e protagonisti di questa edizione sono sei ragazzi provenienti dagli istituti superiori del territorio, nello specifico tre studenti dell’Iis Alessandrini e tre del Bachelet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
