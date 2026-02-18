Quattro studenti di Abbiatense sono saliti a bordo di un’auto per partecipare al progetto “On the Road”, spinti dalla volontà di imparare sul campo cosa significa rispettare le leggi e comportarsi responsabilmente. La loro esperienza nasce dalla volontà di capire meglio le conseguenze di comportamenti sbagliati alla guida, vivendo direttamente le situazioni di emergenza e di controllo. Questa mattina, hanno iniziato un percorso che li porterà a confrontarsi con professionisti del settore, per conoscere da vicino le norme e le sfide della sicurezza stradale.

Accompagnare le nuove generazioni verso una consapevolezza profonda della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole, sperimentate direttamente sul campo a fianco dei professionisti del settore: prende ufficialmente il via questa mattina l’innovativa avventura di sei studenti abbiatensi che hanno scelto di mettersi in gioco con “On the Road”. L’iniziativa, promossa dall’associazione che porta lo stesso nome, rappresenta un modello educativo unico in Italia e in Europa e protagonisti di questa edizione sono sei ragazzi provenienti dagli istituti superiori del territorio, nello specifico tre studenti dell’Iis Alessandrini e tre del Bachelet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legalità, emergenze e rispetto. Gli studenti si mettono in gioco con il progetto “On the Road”

Leggi anche: Progetto giovani “On the road“ vince la legalità

Informatica e veterinaria, tre imprese in famiglia in un anno: i figli neolaureati e il papà si mettono in gioco con CnaTre imprese di famiglia sono nate in un solo anno, tra loro legate da un padre e due figli laureati, a causa della voglia di mettersi in gioco e seguire passioni diverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.