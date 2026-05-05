Studenti greci a Modena Unimore al centro degli studi sui cambiamenti climatici

Studenti greci sono arrivati a Modena nell'ambito di un programma di mobilità Erasmus coordinato dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l'università di Atene. L'iniziativa coinvolge studenti e ricercatori che si concentrano sui temi dei cambiamenti climatici, rafforzando i legami tra le due istituzioni e favorendo scambi di conoscenze nel settore scientifico.