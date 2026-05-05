Studenti greci a Modena Unimore al centro degli studi sui cambiamenti climatici
Studenti greci sono arrivati a Modena nell'ambito di un programma di mobilità Erasmus coordinato dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l'università di Atene. L'iniziativa coinvolge studenti e ricercatori che si concentrano sui temi dei cambiamenti climatici, rafforzando i legami tra le due istituzioni e favorendo scambi di conoscenze nel settore scientifico.
Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia si conferma un punto di riferimento internazionale ospitando e coordinando un'importante mobilità Erasmus in sinergia con la Harokopio University of Athens. L'iniziativa, che si concluderà il 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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