Trent’anni dall’alluvione Convegno intercomunale sui cambiamenti climatici

A distanza di trent’anni da un’alluvione che causò molte vittime, si tiene un convegno tra i comuni della zona per discutere dei cambiamenti climatici. L’evento, che nel 1996 portò a un’alluvione eccezionale, torna al centro dell’attenzione alla luce delle nuove sfide ambientali. La riunione mira a analizzare le misure adottate e quelle ancora da mettere in atto per prevenire future emergenze.

Nel 1996 l’alluvione che investì la Versilia, provocando tredici vittime. Un evento definito eccezionale ma che, con i cambiamenti climatici in atto, sta divenendo sempre più una stringente emergenza. Ecco che l’assessore all’ambiente di Seravezza Michele Silicani ha convocato una riunione con i Comuni della Versilia per intraprendere un percorso comune da estendere poi a tutta la Versilia, sullo stato generale dell’ambiente sottoposto ai cambiamenti climatici. Presenti gli assessori all’ambiente di Forte dei Marmi Elisa Galleni e di Stazzema Daniele Stagi, il responsabile tecnico di ambiente e lavori pubblici del Comune di Pietrasanta, Sara Benvenuto, delegata dall’assessore Tatiana Gliori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

