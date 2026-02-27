A distanza di trent’anni da un’alluvione che causò molte vittime, si tiene un convegno tra i comuni della zona per discutere dei cambiamenti climatici. L’evento, che nel 1996 portò a un’alluvione eccezionale, torna al centro dell’attenzione alla luce delle nuove sfide ambientali. La riunione mira a analizzare le misure adottate e quelle ancora da mettere in atto per prevenire future emergenze.

Nel 1996 l’alluvione che investì la Versilia, provocando tredici vittime. Un evento definito eccezionale ma che, con i cambiamenti climatici in atto, sta divenendo sempre più una stringente emergenza. Ecco che l’assessore all’ambiente di Seravezza Michele Silicani ha convocato una riunione con i Comuni della Versilia per intraprendere un percorso comune da estendere poi a tutta la Versilia, sullo stato generale dell’ambiente sottoposto ai cambiamenti climatici. Presenti gli assessori all’ambiente di Forte dei Marmi Elisa Galleni e di Stazzema Daniele Stagi, il responsabile tecnico di ambiente e lavori pubblici del Comune di Pietrasanta, Sara Benvenuto, delegata dall’assessore Tatiana Gliori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trent’anni dall’alluvione. Convegno intercomunale sui cambiamenti climatici

Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climaticiTra il sequestro di una petroliera, l’ennesima minaccia alla Groenlandia e l’ultimo avvertimento agli alleati della Nato, Donald Trump ha preso...

Usa fuori dal trattato Onu sui cambiamenti climatici: la decisione di Trump(Adnkronos) – La Casa Bianca ha annunciato la decisione del Presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali,...

Temi più discussi: Trent’anni dall’alluvione. Convegno intercomunale sui cambiamenti climatici; Il compleanno del Carlino . Domani un inserto speciale; Trent'anni di Amamaz in teatro: la Romagna che salva e ride; Il Ponte Vecchio di Firenze si prepara al suo primo restauro in 700 anni.

Firenze, restaurata l’Urna del Bottarone a 60 anni dall’alluvione: la nuova vita degli sposi etruschi al MafIl Museo Archeologico riporta alla luce uno dei suoi capolavori più identitari: sarà visitabile da venerdì 27 a domenica 1° marzo dalle 9 alle 18 a ingresso gratuito Sessant’anni fa il fango dell’ all ... ilfattoquotidiano.it

A 2 anni dall’alluvione di Campi, la Curva Fiesole ringrazia chi ha donato. Comprese le tifoserie avversarieFirenze, 6 febbraio 2026 – Dimostrandosi (confermandosi) sensibile alle esigenze di chi è in difficoltà, due anni fa la Curva Fiesole (il cuore del tifo viola) si mobilitò in favore della popolazione ... lanazione.it

“A trent'anni tutti mi dicevano: "Che bella la tua voce" A quaranta voglio solamente ritrovare un po' di pace Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre Mentre un'altra stella cade nel romantico disordine” Arisa canta “Magica favola” al Festival di S x.com

Dal 1° marzo Dario Marrafuschi guiderà la business unit Motorsport di Pirelli, affiancato fino al 1° luglio da Mario Isola, che lascerà l’azienda dopo trent’anni di carriera. Per Isola una nuova sfida: sarà il nuovo Direttore Generale di ACI Sport - facebook.com facebook