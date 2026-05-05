Studente in gita cade dal balcone di un hotel lignanese | è gravissimo

Un ragazzo di 19 anni, in vacanza con la scuola, è caduto da un balcone di un hotel a Lignano. L’incidente è avvenuto durante una gita organizzata e il giovane si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ha riportato lesioni gravissime uno studente pugliese di 19 anni, caduto dal balcone di un hotel mentre si trovava in gita scolastica a Lignano. L'incidente ha avuto luogo la scorsa domenica, il 3 maggio. Ancora poco chiara la dinamicaAd allertare i soccorsi sono stati i compagni di classe e i.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. Leggi anche: Gita scolastica finisce in tragedia: studente precipita dal balcone Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Docenti eroi salvano classe in gita dopo malore dell'autista del bus, Valditara li premia: Basta parlare solo di notizie negative. Studente di Monopoli cade dal balcone in gita: è in condizioni criticheStudente di Monopoli cade dal balcone in gita a Lignano: è in terapia intensiva. Indagine aperta per chiarire l’incidente. pugliapress.org Studente in gita cade dal balcone di un hotel lignanese: è gravissimoAd allertare i soccorsi sono stati i compagni di classe e i docenti del giovane, che frequenta il quinto anno al liceo scientifico Galileo Galilei – Marie Curie di Monopoli, in provincia di Bari. La ... udinetoday.it