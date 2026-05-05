La crisi nello stretto di Hormuz continua a coinvolgere un numero elevato di navi e persone. Attualmente, circa 3.200 mercantili sono fermi in attesa di passaggio, con circa 20.000 membri degli equipaggi coinvolti. Nel frattempo, le autorità militari hanno effettuato un massiccio dispiegamento di forze nella zona, intensificando la presenza militare in mare. La situazione si mantiene senza precedenti, con le navi bloccate e operazioni di sicurezza in corso.

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© Virgilio.it - Stretto di Hormuz, i numeri della crisi senza precedenti: migliaia di navi ferme e scorta militare in mare

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