Petrolio si teme una crisi Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz Il blocco? Sarebbe un cataclisma

Centinaia di navi sono ferme nello stretto di Hormuz, sollevando preoccupazioni per un possibile blocco del petrolio. La tensione tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran ha portato a un attacco congiunto, aumentando l’attenzione sui mercati e sui rifornimenti energetici. Le autorità monitorano con attenzione la situazione, senza yet fornire dettagli su eventuali sviluppi futuri.

Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio. Si teme una crisi e un effetto a catena, dopo l’attacco congiunto Israele-Usa all’Iran. Osservato speciale lo Stretto di Hormuz, la via navigabile più importante al mondo per il commercio globale del petrolio: è chiuso e nessuna nave può attraversarlo, secondo quanto riferisce il Tehran Times. Questa mattina la petroliera Skylight è stata colpita da un missile iraniano al largo dell'Oman ed è in fiamme all'ingresso dello stretto. Stop alle petroliere Perché l’Iran è importante Da Hormuz un terzo delle esportazioni mondiali Quali... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Centinaia di navi cariche di petrolio e Gnl bloccate davanti a #Hormuz #Iran #Teheran #Tehran x.com