Arisa si conferma la cantante più cercata online in vista di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. La sua popolarità cresce giorno dopo giorno, con un aumento delle ricerche sui social e motori di ricerca. La cantante ha appena rilasciato un nuovo singolo che anticipa la sua esibizione in gara, attirando l’attenzione dei fan. Mentre si avvicina il giorno dell'apertura, gli appassionati seguono con interesse ogni dettaglio sulla kermesse. La sfida tra i big si fa sempre più avvincente.

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. E mentre le canzoni restano ancora un segreto protetto dietro le quinte e i look sono pronti a scatenare le consuete piogge di commenti social, c’è chi ha già iniziato a vincere la battaglia più importante dell’era moderna: quella dell’attenzione digitale. A rivelare chi sono i veri “protagonisti dell’attesa” non sono i pronostici della sala stampa, ma i dati analizzati da Casinos.com attraverso l’indice delle ricerche su Google negli ultimi tre mesi. Un quadro chiaro che lascia emergere tutta la curiosità degli italiani che, a quanto pare, hanno già eletto la propria regina: Arisa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, la classifica dei cantanti più cercati online. Vince Arisa

