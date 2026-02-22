Comprare casa in Italia la classifica dei comuni più cercati dagli stranieri

Nel 2025, la domanda di case in Italia cresce tra gli acquirenti stranieri, attratti da borghi e piccoli centri. Questa tendenza deriva dalla voglia di vivere in ambienti più tranquilli e autentici. Molti stranieri cercano abitazioni in zone meno battute dai turisti, preferendo quartieri con charme e storia. La ricerca si concentra soprattutto su città di provincia, dove i prezzi sono ancora accessibili. La preferenza per queste aree si fa sempre più evidente tra chi desidera trasferirsi in Italia.

© Quifinanza.it - Comprare casa in Italia, la classifica dei comuni più cercati dagli stranieri

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano registra una domanda internazionale sempre più orientata verso borghi, piccoli centri e città di provincia. Non si tratta soltanto di acquisti per investimento, ma di scelte legate alla qualità della vita e alla volontà di trascorrere periodi lunghi in Italia o di trasferirsi in modo stabile. Secondo i dati diffusi da Gate-away.com, portale specializzato nella promozione di immobili italiani all’estero, la classifica dei comuni più ricercati racconta un cambiamento strutturale nella domanda straniera. Gli acquirenti non cercano solo una casa per le vacanze, ma un contesto in cui vivere e integrarsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Comprare casa in Italia conviene agli stranieri, le regioni con più venditeL’acquisto di immobili in Italia rappresenta una scelta vantaggiosa per gli stranieri, con alcune regioni che si distinguono per il volume di vendite. Sanremo 2026, la classifica dei cantanti più cercati online. Vince ArisaArisa si conferma la cantante più cercata online in vista di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comprare casa in Italia per vivere meglio: da Ostuni a Scalea, i 10 comuni più ricercati dagli stranieri nel 2025; Dove conviene comprare casa in Italia? Mutui e compravendite in aumento; COMPRARE CASA IN ITALIA PER VIVERE MEGLIO: DA OSTUNI A SCALEA; Dove comprare casa in Italia può diventare un vero colpo di fortuna. Dove conviene comprare casa in Italia? Mutui e compravendite in aumentoSecondo l’Istat, le convenzioni notarili per i mutui finalizzati all’acquisto di una casa sono aumentate: cosa ci dicono i numeri ... quifinanza.it Case in Italia, ecco le città più convenienti per comprareMutui casa in forte crescita: cosa dicono i dati Istat sul 2025 Le nuove statistiche diffuse da Istat il 17 febbraio 2026 mostrano che, nell’ultimo t ... assodigitale.it Ad Ancona conviene comprare casa anziché stare in affitto. Ecco perché. Quali sono le zone più convenienti - facebook.com facebook Riparte il mattone ad Ancona, oggi conviene comprare casa più che restare in affitto: la fotografia del mercato x.com