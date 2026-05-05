Strasburgo-Rayo Vallecano ritorno semifinale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca la semifinale di ritorno della Conference League 20252026 tra una squadra di Strasburgo e il Rayo Vallecano. La partita si basa sul risultato di andata, in cui gli spagnoli sono in vantaggio con una rete. La sfida si svolge in Francia e sarà possibile seguirla in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma l'esito finale rimane incerto fino al fischio finale.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Conference League 20252026. Si riparte dalla rete di vantaggio a favore degli spagnoli, un risultato che lascia comunque ancora tutto aperto. Strasburgo-Rayo Vallecano si giocherà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21 presso lo Stade de la Meinau STRASBURGO-RAYO VALLECANO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi hanno chiuso al primo posto la fase campionato, grazie ai 16 punti conquistati frutto di cinque vittorie e un pareggio. Nella fase ad eliminazione diretta la squadra di O’Neil ha fatto fuori l’Hnk Rijeka, mentre ai quarti si è imposta, seppur con il brivido, contro il Mainz. Anche gli spagnoli hanno staccato il pass diretto per gli ottavi, dopo aver collezionato 13 punti nella fase campionato, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Strasburgo-Rayo Vallecano, ritorno semifinale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Rayo Vallecano-Strasburgo, andata semifinale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Rayo Vallecano-Samsunspor, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025/2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VIDEO. Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0: il gol; Conference League, Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0: il gol; Dove vedere Rayo Vallecano-Strasburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Rayo Vallecano - Strasburgo (1-0) Conference League 2025. Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0: video, gol e highlightsProsegue il sogno europeo del Rayo Vallecano che nella semifinale di andata di Conference League batte lo Strasburgo con un gol di Alemao, che in torsione gira in rete l'angolo di Izi Palazon. Gli ... sport.sky.it Pronostico Strasburgo vs Rayo Vallecano – 7 Maggio 2026Il UEFA Europa Conference League propone una sfida affascinante tra Strasburgo e Rayo Vallecano, in programma il 7 Maggio 2026 alle 21:00 nello storico Stadio ... news-sports.it Un tifoso del Rayo Vallecano ha potuto assistere alla semifinale di andata di Conference League contro lo Strasburgo direttamente dal balcone di casa - facebook.com facebook I giocatori del Rayo Vallecano dedicano la vittoria al popolo palestinese Al termine della vittoria per 1-0 contro il Racing di Strasburgo nell’andata delle semifinali di Conference League, Ilias Akhomach ha mostrato la bandiera della Palestina ricevuta direttam x.com