Rayo Vallecano-Samsunspor ritorno ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Rayo Vallecano e Samsunspor si disputa come ritorno degli ottavi di finale della Conference League 20252026. La squadra spagnola, forte del 3-1 ottenuto all’andata, si presenta in vantaggio e punta a consolidare il suo vantaggio. L’incontro si svolge in uno stadio di Madrid e sarà trasmesso in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire la partita dal vivo.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 20252026. Strada in discesa per gli spagnoli che hanno messo in cassaforte la qualificazione dopo il 3-1 dell’andata. Rayo Vallecano-Samsunspor si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso il Campo de Futbol de Vallecas. RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli sono molto vicini al passaggio ai quarti di finale grazie al 3-1 maturato all’andata. Detto questo però non può permettersi di abbassare la guardia, se vuole cercare di arrivare fino in fondo alla competizione. I turchi invece sono ad un passo dall’eliminazione dopo la deludente sconfitta interna dell’andata, ma cercano comunque l’impresa in Spagna, consapevoli di dover rimontare due reti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Rayo Vallecano-Samsunspor, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Samsuspor-Rayo Vallecano, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Strasburgo-Rejika, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Rayo Vallecano Samsunspor ritorno... Temi più discussi: Samsunspor - Rayo Vallecano: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; Samsunspor - Rayo Vallecano : 1 - 3 (Conference League): cronaca, tabellino e statistiche; UECL, il 3-1 di Alemao in Samsunspor-Rayo Vallecano (12.03.2026); Ruleta alla Zidane e gol: giocata magica in Conference. VIDEO. Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor: non è tempo di impresaRayo Vallecano-Samsunspor è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico Rayo Vallecano vs Samsunspor – 19 Marzo 2026La sfida del UEFA Europa Conference League tra Rayo Vallecano e Samsunspor si gioca il 19 Marzo 2026 alle 21:00 al Campo de Futbol de Vallecas. Un ... news-sports.it I tifosi del Samsunspor hanno cantato "Pedro Sánchez Atatürk", ieri prima del match di Conference League col Rayo Vallecano. Un tributo al premier spagnolo, paragonato al padre della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, per la sua presa di posizio x.com IL RAYO VALLECANO GODE IN TURCHIA Il Rayo Vallecano ottiene una convincente vittoria in Turchia contro il Samsunspor e ipoteca i quarti di finale di Conference League È la giornata di Alemao, attaccante brasiliano generalmente in ombra al Rayo che s - facebook.com facebook