Nella semifinale di andata della Conference League 20252026, si affrontano il Rayo Vallecano e lo Strasburgo. La partita si svolge in una fase cruciale della competizione europea, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato favorevole. Sono state annunciate le probabili formazioni, e la partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. Questo match rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre nella loro corsa al trofeo.

Gara valida per la semifinale di andata di Conference League 20252026. Si affrontano due squadre che sognano un trofeo europeo che cambierebbe per sempre la loro storia. Rayo Vallecano-Strasburgo si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21 RAYO VALLECANO-STRASBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli sono reduci da due risultati utili consecutivi, e in Conference si sono rivelati sempre molto temibili. La squadra di Perez farà leva su questo per mettere già in cassaforte la qualificazione alla finale. I francesi sono stati la rivelazione in LIgue 1, in virtù del talento a disposizione e di uno stile di gioco propositivo che li hanno portati ad una semifinale europea.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Rayo Vallecano-Strasburgo, andata semifinale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Risultati quarti di finale di Conference League: 1) Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk (and.0-3) (rit.2-2) 2) Aek Atene-Rayo Vallecano (and.0-3) (rit.3-1) 3) Strasburgo-Mainz (and.0-2) (rit.4-0) 4) Fiorentina-Crystal Palace (and.0-3) (rit.2-1) - facebook.com facebook

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