Una piccola delegazione di atleti provenienti da Cirò Marina ha partecipato alla Stramilano, una delle gare podistiche più popolari con oltre 62.000 partecipanti. Nonostante le dimensioni ridotte, i rappresentanti della città calabrese sono riusciti a distinguersi tra la moltitudine di corridori, portando alto il nome del proprio territorio. Si tratta di un evento che ha visto coinvolti atleti di diverse età e provenienze, pronti a sfidare le proprie capacità sulla distanza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una piccola delegazione a distinguersi tra 62mila corridori?. Chi sono gli atleti che hanno rappresentato Cirò Marina a Milano?. Perché il debutto di Sofia Arcuri ha emozionato tutta la squadra?. Come hanno reso possibile questa grande trasferta gli sponsor locali?.? In Breve Partecipazione di Silvia Aloisio, Luisa Rennis, Ida Cardace e Franco Arcuri alle prove.. Debutto della giovane Sofia Arcuri sui 5 chilometri insieme al padre Franco.. Sostegno fondamentale degli sponsor locali per la trasferta della delegazione calabrese.. Manifestazione dedicata alla memoria di Alex Zanardi con 62mila corridori totali.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stramilano: la delegazione di Cirò Marina sfida i 62mila corridori

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