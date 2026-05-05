Stragi sulle strade della Romagna il Siulp | Polizia Stradale dimezzata e controlli insufficienti

Negli ultimi tempi, le strade della Romagna sono state teatro di numerosi incidenti gravi, con un incremento preoccupante di vittime e feriti. Secondo i rappresentanti del Siulp, il numero di agenti di Polizia Stradale è stato ridotto di circa la metà negli ultimi anni, mentre i controlli effettuati risultano insufficienti a garantire la sicurezza. Questa situazione ha portato il sindacato a definire il momento come un vero e proprio punto di rottura.

Non è più solo una questione di freddi numeri o statistiche da aggiornare. È un "punto di rottura" quello descritto dai vertici del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) di fronte all'ennesimo bollettino di guerra sulle strade dell’Emilia-Romagna. L’ultimo fine settimana ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Eccessi di velocità sulle strade di Verona: nuovi controlli della polizia localeLe pattuglie del Comando di via del Pontiere munite di autovelox e telelaser monitoreranno le vie cittadine. Polizia stradale, l'allarme del Siulp: "Solo 117 agenti in tutta la provincia, il livello più basso di sempre"Si è svolto questa mattina, sabato 25 aprile, l’incontro tra la delegazione Siulp e la Dott. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza sulle strade dell’agrigentino - Polizia di Stato; Agrigento, strade da brivido: un conducente su tre guida ubriaco o drogato; Cassino (FR) – Il Lions Club fa prevenzione tra gli studenti con La strada della Sicurezza. Agrigento, intensificati i controlli della Polizia Stradale per garantire la sicurezza sulle stradeLa Polizia Stradale di Agrigento intensifica i controlli Stragi del sabato sera per prevenire incidenti causati da guida in stato di ebbrezza. Attività di sensibilizzazione nelle scuole della provin ... lamilano.it Guidavano in stato di ebbrezza, la Polizia Stradale denuncia 6 personeNello scorso fine settimana la Polizia Stradale ha sorpreso ben 6 persone a guidare in stato di ebbrezza per le strade agrigentine e tutte sono state denunciate a piede libero. La Questura ha diffuso ... quilicata.it Matera, controlli della Polizia Stradale: dieci sanzioni per mancato uso delle cinture #cinturadisicurezza #controlli #matera #poliziastradale - facebook.com facebook