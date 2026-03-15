Eccessi di velocità sulle strade di Verona | nuovi controlli della polizia locale

La polizia locale di Verona ha avviato controlli settimanali per verificare il rispetto dei limiti di velocità sulle strade cittadine. Le operazioni coinvolgono diverse zone della città e mirano a individuare automobili che superano i limiti consentiti. Le attività di controllo continuano con frequenza regolare, senza indicazioni di modifiche o interruzioni imminenti.

Le pattuglie del Comando di via del Pontiere munite di autovelox e telelaser monitoreranno le vie cittadine. Sarà inoltre in servizio l'Ufficio Mobile di Prossimità I controlli settimanali della polizia locale di Verona, per contrastare il fenomeno della velocità eccessiva dei veicoli lungo le strade cittadine, vanno avanti. Da lunedì 16 a domenica 22 marzo, le pattuglie del Comando di via del Pontiere dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Galileo Galilei, corso Venezia, via Vigasio, strada dell’Alpo, via Preare e lungadige Attiraglio. Sarà inoltre regolarmente attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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