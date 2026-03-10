Strage di Corinaldo definitiva la condanna dell’ultimo dello spray

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva per l’ultimo imputato coinvolto nella tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, avvenuta nel 2018. La decisione chiude così il procedimento giudiziario avviato dopo l’incidente in cui persero la vita sette persone e molte altre rimasero ferite. La sentenza riguarda specificamente l’imputato responsabile dell’uso dello spray urticante.

Corinaldo, la Cassazione chiude il caso Marchi: condanna definitiva per la tragedia della Lanterna Azzurra. È stato respinto il ricorso del 27enne bolognese Riccardo Marchi coinvolto nell’assalto con lo spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta: restano 10 anni e 5 mesi di carcere per rapina, lesioni e omicidio preterintenzionale. La Cassazione ha messo il sigillo finale su uno dei capitoli giudiziari della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte dell’8 dicembre 2018 in cui il panico scatenato da uno spray urticante provocò una calca mortale. Con una sentenza depositata dopo l’udienza del 20 febbraio 2026, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del giovane, confermando la condanna a 10 anni e 5 mesi di reclusione già inflitta nei precedenti gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

