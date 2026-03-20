Minacce a Saviano pg Cassazione chiede conferma condanne

Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di confermare le condanne per le minacce rivolte allo scrittore nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli, in cui erano coinvolti anche la giornalista e altri imputati. Le accuse riguardano comportamenti minacciosi avvenuti in aula durante l’udienza. La decisione finale sarà presa dalla Corte di Cassazione.

(Adnkronos) – Confermare le condanne per le minacce rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Perla Lori all’udienza in corso oggi in Cassazione. I supremi giudici sono chiamati a esprimersi sui ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che lo scorso luglio ha confermato la decisione di primo grado che ha riconosciuto le minacce aggravate dal metodo mafioso condannando il boss del clan dei Casalesi Bidognetti a un anno e sei mesi e l’avvocato Michele Santonastaso a un anno e due mesi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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