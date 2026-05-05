storie di migrazioni i marinai di san benedetto che arrivarono sul magra

Sabato 16 maggio a Bocca di Magra si terrà la presentazione del libro di Fernanda Ciferni intitolato “La storia, le storie”. L’evento ricorda le vicende dei marinai di San Benedetto che arrivarono sul Magra. Verranno invitati coloro che portano i cognomi Guidi, Mignini e Mazza, i quali sono chiamati a partecipare all’iniziativa. La giornata si concentra sulle testimonianze legate alle storie di migrazione e alle vicende dei marinai locali.

Vi chiamate Guidi, Mignini, Mazza? Se avete questi cognomi siete invitati sabato 16 maggio a Bocca di Magra per la presentazione del libro di Fernanda Ciferni ’La storia, le storie. Racconti e immagini dell’emigrazione marinara sambenedettese nel Golfo della Spezia’. Sabato 16 maggio l’assessorato alla Cultura di Ameglia organizza due appuntamenti a Bocca di Magra. La presentazione del libro di Fernanda Ciferni “La storia, le storie. Racconti ed immagini dell’emigrazione marinara sambenedettese nel Golfo della Spezia” sarà l’occasione per tornare nel borgo alla scoperta dei luoghi e dei personaggi che ne hanno fatto la storia. Guida d’eccezione l’assessore Marzia Ratti, la partenza è fissata per le 14.🔗 Leggi su Lanazione.it

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