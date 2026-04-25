San Benedetto il 25 aprile tra memoria dei caduti e onore ai marinai

Il 25 aprile a San Benedetto si è svolta una cerimonia in largo Onorati, dove Rita Stentella e i Carabinieri hanno reso omaggio ai caduti. La commemorazione ha coinvolto le autorità locali e la comunità, con momenti di raccoglimento e celebrazione. La giornata ha rappresentato un’occasione per mantenere viva la memoria delle persone che hanno sacrificato la vita per il Paese.

? Cosa sapere San Benedetto, 25 aprile: Rita Stentella e i Carabinieri onorano i caduti in largo Onorati.. Il percorso verso l'Associazione marinai sottolinea il ruolo delle donne nella Resistenza locale.. In occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, questo sabato 25 aprile 2026, San Benedetto del Tronto ha onorato la memoria dei caduti attraverso una serie di celebrazioni istituzionali che hanno toccato i luoghi più significativi della storia locale e nazionale. La mattinata è iniziata in largo Luigi Onorati, un punto di ritrovo fondamentale per la cittadinanza, dove le autorità civili e militari si sono riunite per rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita nei conflitti mondiali e per la libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto, il 25 aprile tra memoria dei caduti e onore ai marinai Notizie correlate Ventimiglia: sorge il monumento ai 3 marinai caduti nel 1945Questa mattina, sabato 18 aprile 2026, i giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia hanno ospitato la cerimonia per l'inaugurazione di... Misano celebra il 25 aprile con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai cadutiCon la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti che sorgono a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e di fronte alla sede comunale, Misano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile, la Città celebra l’81° anniversario della Liberazione; 25 Aprile, Ascoli e San Benedetto unite nel ricordo della Liberazione; Il San B. Sound si aprirà il 25 giugno con il concerto gratuito di Chiello; Eventi segnalati dai Comuni. San Benedetto celebra il 25 aprile con Anpi, Fiab e corteo per i partigianiDalla partenza in via Nebbia alle cerimonie in viale Moretti, poi il percorso pomeridiano nei luoghi dedicati ai partigiani locali ... lanuovariviera.it Festa della Liberazione, San Benedetto celebra il 25 aprileDeposte corone di alloro dinanzi al Monumento ai Caduti in memoria di coloro che si sono sacrificati nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Il corteo, come da tradizione, è partito alle 12 dal L ... rivieraoggi.it Se siete amanti del pesce crudo, Chefish a San Benedetto del Tronto è il posto che fa per voi - facebook.com facebook Ambrogio da Fossano detto il Bergognone 1453 1523 L'elemosina di San Benedetto x.com