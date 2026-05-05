Storie di calcio e di vita Il nuovo romanzo di Roberto Ortolani

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Una storia di vero calcio’ è il nuovo libro dello scrittore Roberto Ortolani. Sarà presentato per la prima volta venerdì alle 18.30 al Punto Lettura della Polisportiva di San Damaso in via Scartazzetta e lunedì 11 maggio alla Polisportiva Union 81 di Portile in via Tincani Martelli alle 19. "Tra gli scatoloni di un trasloco – racconta Ortolani – è riemerso un quaderno del 1959: un racconto minuzioso, scritto a mano da mio padre Mariano, che custodisce l’epopea di una piccola squadra di calcio tra il 1944 e il 1949. Non è solo la cronaca di una squadra: è il ritratto di un’Italia che, mentre intorno tutto crollava sotto il peso della guerra, trovava il coraggio di sognare davanti a un pallone di cuoio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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