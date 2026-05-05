‘Una storia di vero calcio’ è il nuovo libro dello scrittore Roberto Ortolani. Sarà presentato per la prima volta venerdì alle 18.30 al Punto Lettura della Polisportiva di San Damaso in via Scartazzetta e lunedì 11 maggio alla Polisportiva Union 81 di Portile in via Tincani Martelli alle 19. "Tra gli scatoloni di un trasloco – racconta Ortolani – è riemerso un quaderno del 1959: un racconto minuzioso, scritto a mano da mio padre Mariano, che custodisce l’epopea di una piccola squadra di calcio tra il 1944 e il 1949. Non è solo la cronaca di una squadra: è il ritratto di un’Italia che, mentre intorno tutto crollava sotto il peso della guerra, trovava il coraggio di sognare davanti a un pallone di cuoio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di calcio e di vita. Il nuovo romanzo di Roberto Ortolani

Notizie correlate

La vita giovane. Il nuovo romanzo di Mattia Insolia“La vita giovane”: mercoledì 29 aprile alle 18 alla libreria Feltrinelli di Lucca, la “Società Lucchese dei Lettori – Francesca Duranti“ presenta un...

Narni, la giornalista Tiziana Ferrario presenta il nuovo libro: “Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff"Sabato 18 aprile alle 18 a Narni Scalo avrà luogo la presentazione del libro della giornalista Tiziana Ferrario dal titolo "Anna K: Il romanzo della...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Storie di calcio e di vita. Il nuovo romanzo di Roberto Ortolani; Storie di calcio nelle nuove Produzioni Originali Sky Sport; Storie di Serie A con Julio Ricardo Cruz; Mercoledì 14 gennaio conferenza Mirano Città d'Acque, Storia e Storie di Alberto Gregio - Laboratorio Tiepolo.

Storie di calcioLa famosa riunione di San Siro. Il Corsera lo spiega: all'interrogatorio il pm ha l'obbligo di elencare le fonti della prova. Ma se Rocchi decide di non ... ilnapolista.it

Calcio: mondo operaio e la persona al centro progetto, la storia della Pro Palazzolo(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La rubrica 'D Valore' si arricchisce di un nuovo capitolo. È la storia della Pro Palazzolo, online nella decima puntata del format pubblicato settimanalmente su Vivo Azzurro TV ... tuttosport.com

Questo pomeriggio, al Comune, abbiamo accolto due storie di sport che parlano di impegno, sacrificio e orgoglio per Taormina. L’ASD Taormina ha conquistato il campionato di Terza Categoria e la Supercoppa provinciale, chiudendo una stagione straordina - facebook.com facebook