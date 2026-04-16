Narni la giornalista Tiziana Ferrario presenta il nuovo libro | Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff

Da ternitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle 18 a Narni Scalo si terrà la presentazione del nuovo libro della giornalista Tiziana Ferrario intitolato

Sabato 18 aprile alle 18 a Narni Scalo avrà luogo la presentazione del libro della giornalista Tiziana Ferrario dal titolo "Anna K: Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff". L’iniziativa, a cura dell’amministrazione comunale, rientra nell’ambito del programma di “Rigenerarsi”, la.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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