Storia lecchese Una trafileria di tre secoli da salvare!

Negli ultimi anni, l’associazione lecchese Officina Gerenzone ha richiamato l’attenzione sui resti di archeologia industriale ancora presenti lungo il torrente Gerenzone. Tra questi, si trovano alcuni manufatti che testimoniano una storia lunga tre secoli legata a una trafileria locale. Questi elementi rappresentano una parte importante del patrimonio storico della zona, che rischia di scomparire senza interventi di tutela e conservazione.

In questi ultimi anni l'associazione lecchese Officina Gerenzone ha riportato all’attenzione i pochi manufatti di archeologia industriale sopravvissuti lungo il corso del torrente Gerenzone. Nelle passeggiate organizzate lungo la Vallata, il racconto si snoda tra portoni, canali, facciate e spazi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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