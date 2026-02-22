Una storia d’amore e d’acciaio Renato Eugenia e la trafileria | Il coronamento di un sogno

Renato Nemfardi ed Eugenia Molari hanno fondato la Eure Inox a Peschiera Borromeo, trasformando una piccola idea in una trafileria di successo. La loro attività nasce dalla passione per l’acciaio e dalla voglia di innovare nel settore. La crescita dell’azienda deriva dalla determinazione e dai valori condivisi tra i due imprenditori. La fabbrica produce componenti per l’industria meccanica, consolidando la propria posizione nel mercato locale. La loro storia si intreccia con quella della produzione italiana.

Un’avventura imprenditoriale che è anche una storia d’amore e valori condivisi, quella di Renato Nemfardi ed Eugenia Molari, marito e moglie, co-fondatori della Eure Inox, trafileria di acciaio a Peschiera Borromeo. Nata nel 1997, ubicata prima a Mediglia e poi nell’attuale sito, l’azienda prende il nome dalle prime sillabe dei nomi dei due titolari: Eugenia e Renato, lei bergamasca classe 1948, lui emiliano di Tabiano, classe 1947, entrambi trapiantati nel Milanese. Oggi la fabbrica dà lavoro a 90 persone, 70 operai e 20 impiegati. Dai capannoni della frazione di Mezzate escono prodotti destinati per il 55% al mercato estero, con le esportazioni che, negli anni, hanno raggiunto 45 Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

